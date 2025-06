Dal Milan al Liverpool che colpo dei Reds | 45 milioni

calciomercato estivo infuocato, le operazioni tra club europei svelano colpi a sorpresa e scambi di stelle. Dai trasferimenti del Milan alle grandi spese dei Reds Liverpool, il mercato estivo si conferma un vero show di emozioni, strategie e occasioni da non perdere. E mentre i tifosi sognano il nuovo ciclo vincente, rimpianti e speranze si intrecciano in un’estate che potrebbe cambiare il volto del calcio europeo. È tempo di scoprire tutte le trattative più calde.

Rimpianto per ciò che poteva essere: notizie di mercato estivo da capogiro, dall’estero si fa “spesa” tra gli ex di Serie A. E’ tempo di calciomercato in Italia e non solo e sono diversi i nomi in ballo che volano da un campionato europeo all’altro. Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri per esempio, è tra quei club più attivi, sia in entrata che in uscita, dopo la deludente scorsa stagione. Con l’arrivo del tecnico livornese e del nuovo direttore sportivo Igli Tare, il Diavolo lavora per un nuovo e solido progetto. Una delle tante novità è l’arrivo di Luka Modric, che lascia le Merengues dopo ben 13 anni e 28 trofei. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Dal Milan al Liverpool, che colpo dei Reds: 45 milioni

Ex Milan, Kerkez verso il Liverpool: il Bournemouth chiede 18 volte tanto rispetto a quanto lo hanno ceduto i rossoneri - Il mercato dei difensori si riscalda tra i grandi club europei: il Milan valuta la cessione di Kerkez, che potrebbe partire per il Liverpool, mentre il Bournemouth chiede 18 volte il prezzo di vendita.

L'INDISCREZIONE DA LIVERPOOL I Reds provano il colpo Osimhen e sono pronti a mettere sul piatto due pedine

SE il Napoli prende Nunez fa il colpo di mercato dell'estate per la serie A, come avevo accennato già nel podcast, allora era accostato anche al Milan

Liverpool, altro colpo di mercato: tutto fatto per Kerkez; Il Liverpool potrebbe infliggere al Bayern Monaco un altro colpo di trasferimento in mezzo a un link da 29,5 milioni di sterline; Klopp esalta l’acquisto di Florian Wirtz: «Un colpo eccezionale per il Liverpool».

Liverpool, ufficiale l'arrivo di Kerkez dal Bournemouth per 40 milioni di sterline. In passato aveva fatto parte della Primavera del Milan - I rossoneri non puntarono si di lui, prima del Bournemouth ci provò senza successo la Lazio: ora l'ungherese si trasferisce ai Reds. Lo riporta eurosport.it

CHIESA AL MILAN: affare fatto con il Liverpool | SUPER COLPO IN SERIE A - Intesa raggiunta tra il Milan e il Liverpool per il ritorno dell’esterno offensivo in Italia a un anno dall’addio alla Juventus ... Riporta ternananews.it