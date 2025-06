Dal match su Tinder alla relazione da incubo tra coltelli pistole minacce e gps | 22enne indagato

Un incontro online su Tinder si trasforma in un incubo: un giovane di 22 anni di Ravenna è ora sotto inchiesta per gravi accuse, tra cui violenza, stalking e minacce. La sua ossessione per il controllo ha sfociato in atti di violenza e abuso, trasformando la fidanzata in una sua proprietà. Una storia che ci ricorda quanto sia importante riconoscere e combattere comportamenti tossici, per tutelare chi rischia di perdere la propria libertà e sicurezza.

Avrebbe trasformato la fidanzata in una sua proprietà controllandola con app gps, abusando di lei, costringendola a interrompere gli studi e arrivando a puntarle contro una pistola e un coltello. Per queste ragioni un 22enne ravennate è indagato per violenza sessuale, stalking, lesioni personali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

