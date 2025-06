Dal Flaiano film festival alla movida | la guida agli eventi dell’ultimo weekend di giugno

dal Flaiano Film Festival alla movida più vibrante, questa guida ti accompagna tra gli eventi imperdibili dell’ultimo weekend di giugno. Con le temperature alle stelle e il calendario ricco di appuntamenti all’aperto, il divertimento è garantito. Dalla magia delle proiezioni cinematografiche al gusto irresistibile del Pizza Festival, senza dimenticare tanti altri appuntamenti da scoprire… preparati a vivere un fine settimana indimenticabile!

