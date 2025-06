Dal carcere di Lecce ai domiciliari in Emilia Romagna per lavorare in un ristorante

Dal carcere di Lecce ai domiciliari in Emilia Romagna, la storia di Andrea D’Alba segna un sorprendente percorso di rinascita. Il giovane di Borgagne, coinvolto nell’inchiesta “Sud-Est”, ha trovato una seconda chance per ricostruire la sua vita, grazie alla possibilità di lavorare in un ristorante e dimostrare che il cambiamento è possibile. Andrea dimostra che con determinazione e speranza, anche le strade più difficili possono portare a nuovi orizzonti.

MELENDUGNO - Dal carcere alla nuova vita in Emilia Romagna. Andrea D’Alba, il 23enne di Borgagne (frazione di Melendugno) finito dietro le sbarre nell’ambito dell’inchiesta “Sud-Est”, ha ottenuto una seconda possibilità. La giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce Maria. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

