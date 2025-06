Dal carcere al Terzo settore l' assessora regionale Conti in visita nel Ferrarese

Dal carcere al terzo settore, l'assessora regionale Conti si immerge nel cuore della comunità ferrarese, esplorando le sfide del sovraffollamento e le storie di rinascita grazie alle iniziative del Terzo settore. Mercoledì 25 giugno, un nuovo passo nel suo viaggio di ascolto e impegno, volto a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini per costruire un futuro più solidale e inclusivo.

Un viaggio nelle pieghe più profonde e complesse della comunità, con uno sguardo rivolto alle difficoltà del sovraffollamento carcerario ma anche alla forza trasformativa delle realtà del Terzo settore. Mercoledì 25 giugno, l'assessora regionale al Welfare Isabella Conti è tornata a visitare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

