Dal 2026 per espatriare sarà obbligatorio dotarsi del nuovo documento elettronico con microchip La CIE servirà anche per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione

Dal 2026, prepararsi al cambio sarà fondamentale: la nuova carta d’identità elettronica con microchip diventerà il documento obbligatorio per l’espatrio e l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. La rivoluzione digitale sta accelerando, e chi non si adeguerà rischierà di rimanere indietro. La sicurezza, infatti, è al centro di questa evoluzione: scopri come ottenere la CIE e affronta senza stress il futuro digitale del nostro Paese.

I l conto alla rovescia è iniziato: dal 3 agosto 2026, la storica carta d'identità cartacea italiana non sarà più valida per l'espatrio. Anche se ancora formalmente in corso di validità, i vecchi documenti, infatti, non rispondono più agli standard di sicurezza europei. A sancirlo è il Regolamento UE 20191157, che impone a tutti gli Stati membri l'adozione della carta d'identità elettronica, dotata di tecnologie avanzata per la lettura automatica e la protezione dei dati personali. Anagrafe digitale: tutti i certificati scaricabili online

