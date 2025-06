Daisy Edgar-Jones sarà la nuova Elinor Dashwood nell' adattamento di Ragione e sentimento di Jane Austen l' autrice più amata del cinema

Daisy Edgar-Jones, protagonista di "Normal People" e conosciuta per il suo talento intenso, vestirà i panni di Elinor Dashwood nell'atteso adattamento di "Ragione e Sentimento". Diretto da Georgia Oakley e scritto da Diana Reid, questo remake promette di portare una nuova sensibilità al classico di Jane Austen, autore amatissima del cinema. Un'interpretazione che potrebbe ridefinire il modo in cui questa storia senza tempo viene percepita, lasciandoci con l'aspettativa di un capolavoro contemporaneo.

Una nuova Elinor Dashwood sta per tornare sul grande schermo. Perché non passa anno senza che ci sia una nuova versione cinematografica di uno dei romanzi di Jane Austen. E questa volta tocca a Ragione e sentimento. Daisy Edgar-Jones sarà la protagonista del remake diretto da Georgia Oakley, già dietro la macchina da presa dell’apprezzato Blue Jean. A scrivere la sceneggiatura, invece, è Diana Reid. Compito non facile, visto che chi l’ha preceduta, Emma Thompson, si è portata a casa un Oscar. E sebbene sia stato portato sullo schermo più volte, il film più famoso tratto da Ragione e sentimento è quello del 1995 per la regia di Ang Lee. 🔗 Leggi su Amica.it