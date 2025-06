Da venerdì 27 giugno 2025 apre al pubblico la Sala del Tesoro la sezione numismatica del Museo Archeologico

Dal 27 giugno 2025, il Museo Archeologico di Arezzo apre le porte a un tesoro nascosto da decenni: la nuova Sala del Tesoro. Un viaggio nel passato attraverso monete etrusche, italiche e romane, esposte in un allestimento completamente rinnovato. Un'occasione imperdibile per scoprire storie antiche e segreti preziosi. Non perdere l’appuntamento con questa straordinaria apertura, ricca di visite tematiche e laboratori coinvolgenti che arricchiranno la tua visita.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Da venerdì 27 giugno aperture straordinarie, visite tematiche e laboratori Dietro la porta chiusa da decenni di una sala al primo piano del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo si celava uno straordinario tesoro. Da venerdì 27 giugno 2025 apre al pubblico la "Sala del Tesoro" la sezione numismatica del Muse o che espone in un allestimento interamente rinnovato una selezione di monete fuse e coniate etrusche, italiche, greche e romane che raccontano in pochi millimetri di superficie storie di potere e commercio, cultura, ricchezza e identità, origini e miti di popoli diversi.

