Da Torre del Greco al Vaticano | grande successo per il musical dedicato a Don Vincenzo Romano

Un trionfo di emozioni e fede ha travolto Roma, con l’ Auditorium San Pio X letteralmente gremito per il musical “Don Vincenzo Romano, lu prevete faticatore”. Un evento che ha saputo unire arte, spiritualità e memoria, celebrando il santo di Torre del Greco nel contesto dell’Anno Santo 2025. La risposta del pubblico ha confermato l’importanza di questa iniziativa, simbolo di speranza e rinnovata fede, che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore di chi ha partecipato.

Tutto esaurito e grande successo di pubblico all' Auditorium San Pio X di Roma per il musical "Don Vincenzo Romano, lu prevete faticatore", un'opera intensa e toccante dedicata al santo di Torre del Greco. L'evento rientra negli appuntamenti ufficiali dell'Anno Santo 2025, in particolare per il Giubileo di Vescovi, Sacerdoti e Seminaristi. Il progetto è interamente finanziato dalla Regione Campania con l'impegno costante del Vicepresidente del Consiglio Regionale, On. Loredana Raia, e sostenuto dal Comune di Torre del Greco in forte sinergia con il Sindaco Avv. Luigi Mennella.