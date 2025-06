Da Tony Effe a Fabrizio Corona chi passava nella palestra dell'ex pugile Di Napoli a Ostia

Dalla palestra di Ostia, cuore pulsante del pugilato e del glamour, emergono storie di incontri tra celebrità e campioni. Da Tony Effe a Fabrizio Corona, il locale nato nel 2024 dall'ex pugile Gianni Di Napoli si è trasformato in un punto di ritrovo esclusivo e ricco di sorprese. Ma cosa si nasconde dietro le porte di questa palestra? Continua a leggere per scoprire i segreti di un luogo che unisce sport, celebrità e misteri.

La palestra Di Napoli a Ostia danneggiata dall'esplosione di una bomba all'alba di giovedì 26 giugno era stata aperta nel 2024 dall'ex pugile Gianni Di Napoli. Già dai primi mesi il ring a Ostia era stato frequentato da celebrità del mondo della boxe, ma anche personaggi famosi come Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ostia, bomba carta davanti alla palestra Di Napoli: danni ad attività e auto - Un’esplosione di una bomba carta davanti a una palestra di boxe a Ostia ha scosso la notte, causando danni alle auto e alla facciata di un edificio senza feriti.

