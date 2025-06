Da Santa Giustina a Capo Nord in bici impresa record a 68 anni | da solo percorre 4.735 chilometri

A 68 anni, Stefano Pagliarani ha sfidato ogni ostacolo per dimostrare che i limiti si superano con determinazione. Da Santa Giustina a Capo Nord in bici, ha percorso 4735 km in 53 giorni, affrontando pioggia, vento e temperature rigide. Un’impresa straordinaria di coraggio e passione che ispira tutti noi a non smettere mai di credere nei propri sogni. La sua avventura è la prova che l’età è solo un numero.

Un viaggio lungo 53 giorni. Ha sfidato pioggia, vento e temperature rigide. Lo ha fatto in solitaria, a 68 anni. E’ l’impresa di Stefano Pagliarani, pensionato, ex dipendente dell’Enel, che partito da Santa Giustina di Rimini lo scorso 16 giugno ha raggiunto a bordo della sua bicicletta Capo Nord. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

