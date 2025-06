Da Nek a Concato e De Martino Si accende l’estate a Porto Recanati

L’estate a Porto Recanati si accende di musica, teatro, arte e cultura grazie a un ricco programma che trasforma la città in un palcoscenico vibrante. Da Nek a Concato, da De Martino e tanti altri artisti, ogni giorno sarà un’occasione per vivere momenti indimenticabili tra spettacoli, rassegne e iniziative artistiche. Un’estate all’insegna di svago e cultura, perché Porto Recanati promette di essere più che mai il cuore pulsante dell’arte e dell’energia estiva.

Musica, cinema, teatro, arte di strada e rassegne letterarie saranno protagoniste, con una programmazione che offrirà appuntamenti quasi quotidiani affinché l’estate non sia solo passeggiate e mare, ma anche un’offerta culturale e di svago che valorizzi la città". Così il sindaco Andrea Michelini ha presentato il cartellone degli spettacoli estivi in programma a Porto Recanati. L’occasione c’è stata ieri in municipio, durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche il vicesindaco Giuseppe Casali e Raimondo Arcolai, rappresentante di Amat. Le serata clou saranno all’ arena Gigli che ospiterà appuntamenti di rilievo, come Stefano De Martino con lo spettacolo "Meglio Stasera" (17 luglio) e i concerti di Marco Masini (24 luglio), Nek (25 luglio) e Jimmy Sax (31 luglio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Nek a Concato e De Martino. Si accende l’estate a Porto Recanati

Fabio Concato, Altro Di Me Tour, appuntamenti live Giugno Luglio 2025 GIUGNO 2025 20 VEN 21.00 - ATZARA NU - Piazza San Giorgio - Gratuito 26 GIO 21.00 - LAINATE MI - Villa Litta Teatro Naturale - mailticket LUGLIO 2025 16 MER 21.0

Il calendario degli eventi e degli spettacoli per l'estate porto recanatese; Nino D'Angelo in concerto all'arena Beniamino Gigli di Porto Recanati; Concato sul palco dell’arena Gigli.

