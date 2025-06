Da Cunha la new entry sulla lista dell’Inter! Nel mazzo altri 2 – TS

L'Inter si prepara a rinnovare il suo centrocampo, e tra le possibili new entry emerge Lucas Da Cunha, talento del Como di Cesc Fàbregas. Con l'infortunio di Calhanoglu, i nerazzurri cercano alternative valide per rafforzare la mediana e mantenere alta la competitività in Serie A e in Europa. La sfida è aperta: sarà il brasiliano a conquistare una maglia da protagonista? Solo il tempo svelerà se questa pista diventerà realtà.

Ederson rimane il preferito in casa Inter qualora andasse via Calhanoglu, ma secondo i colleghi di Tuttosport, ci sarebbe in lizza anche un centrocampista del Como di Fabregas, Da Cunha. NEW ENTRY – C’è un altro nome sulla lista dell’Inter, scrive Tuttosport, nel caso in cui Calhanoglu ( infortunato ) lasciasse Milano per trasferirsi al Galatasaray. La new entry si chiama Lucas Da Cunha. Il brasiliano è uno degli elementi chiave del Como di Cesc Fabregas. Il giocatore, nella formazione lariana, era partita come esterno largo nel 4-2-3-1, per poi piano piano accentrare la sua posizione diventando un interno fortissimo nel 4-3-3. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Da Cunha la new entry sulla lista dell’Inter! Nel mazzo altri 2 – TS

In questa notizia si parla di: inter - cunha - entry - lista

Inter, spunta l'idea Da Cunha del Como se parte Calhanoglu.

Chalobah la new-entry sulla lista Inter che la Juventus ricorda bene - CdS - Chalobah è il nome nuovo spuntato da poche ore sulla lista dell’Inter. inter-news.it scrive

Cartellini Inter, due a rischio contro l’Atalanta. New entry in lista - Atalanta sarà il recupero della ventunesima giornata di Serie A: nella lista dei cartellini entra un nuovo giocatore, mentre c'è un altro in - Lo riporta inter-news.it