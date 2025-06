Da Corrado sull' esplosione | Non c' erano bombole nel deposito Arrivava il gas cittadino

Da Corrado sull'esplosione, emergono nuove testimonianze che sfidano la ricostruzione ufficiale: Pietro, nipote dei fondatori del celebre ristorante di via Foria, contesta l'ipotesi di una fuga di gas da bombole, sostenendo che nel deposito non erano presenti bombole ma solo gas cittadino. Un video che potrebbe cambiare le carte in tavola e rimettere in discussione tutte le supposizioni sull'incidente che ha spezzato una famiglia e scosso l'intera città.

Pietro, nipote dei fondatori del ristorante Da Corrado di via Foria, uno dei più noti della città per la zuppa di cozze, contesta la ricostruzione della fuga di gas della bombola, che avrebbe causato l'esplosione nel laboratorio in cui è morto Giovanni Scala, fratello della chef. "È un video. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Esplosione e crollo, c'è un morto: è il cognato del titolare del ristorante Da Corrado - Una tragica esplosione ha devastato via Peppino De Filippo, provocando il crollo di un deposito e causando la morte di Giovanni Scala, 55 anni, cognato del titolare del ristorante Da Corrado.

La violenta deflagrazione, causata dallo scoppio di alcune bombole di gas, ha fatto crollare la parte di un palazzo. In totale tre le persone rimaste ferite. Il boato dal ristorante 'da Corrado', vicino de 'A figlia dò marenaro' che ha subito danni Vai su Facebook

