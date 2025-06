Da babbani a maghi | Lorenzo Spolverato e Michael Castorino a Londra in stile Harry Potter E dal 7 luglio un’importante novità

Da babbani a maghi, Lorenzo Spolverato e Michael Castorino si immergono nell’incanto di Londra ispirata a Harry Potter, tra bacchette, Dissennatori e magie. Dal 7 luglio, un’inedita avventura li attende, trasformando la città in un fantastico set da Hogwarts. Tra sorprese e misteri, il loro viaggio svela un mondo straordinario, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa sarà questa incredibile novità? Lo scoprirete solo seguendo le loro imprese magiche!

Tra bacchette, Dissennatori e un compleanno da festeggiare, il viaggio a Hogwarts dei due creator digitali fa sognare. Un sidecar sfreccia tra le vie di Londra, il cielo è grigio come nei migliori romanzi britannici, ma qualcosa di straordinario sta per accadere. Destinazione sconosciuta. Almeno così era stato annunciato. Nessuno – tranne uno – sapeva davvero cosa si celasse dietro quell’invito misterioso. A orchestrare tutto, il celebre blogger e scrittore Vincenzo Maisto, che per il suo quarantesimo ha deciso di sorprendere tutti al contrario. A restare a bocca aperta non sono stati solo gli ospiti, ma anche i due volti noti del digital italiano, Lorenzo Spolverato e Michael Castorino, complici e protagonisti inconsapevoli di un weekend che resterà nella memoria – e nei – per molto tempo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Da babbani a maghi: Lorenzo Spolverato e Michael Castorino a Londra in stile Harry Potter. E dal 7 luglio un’importante novità

