Da Autobrennero 1,5 milioni | Serviranno per le strade

Con un investimento di 15 milioni di euro, Autobrennero si impegna a potenziare le infrastrutture stradali della provincia di Modena. Il presidente Fabio Braglia sottolinea come queste risorse siano cruciali per garantire la sicurezza e la qualitĂ delle nostre strade, in un momento di sfide complesse per tutte le comunitĂ locali. Questa decisione rappresenta un passo importante per il futuro della mobilitĂ e del benessere territoriale.

"Dividendi fondamentali per la provincia di Modena, risorse necessarie a garantire la corretta manutenzione delle nostre strade, in un contesto complicato e delicato che coinvolge tutte le nostre comunitĂ ". Con queste parole, il presidente della provincia di Modena Fabio Braglia commenta la decisione assunta dall'assemblea dei soci di Autobrennero che si è tenuta a Trento martedì 24 giugno per l'approvazione del bilancio 2024, che ha deliberato la distribuzione di dividendi ai soci della societĂ , tra cui la Provincia di Modena che detiene il 4,24 per cento delle azioni societarie. Per Braglia "la decisione di oggi è particolarmente significativa perchĂ© arriva in una fase molto complessa della societĂ , nella quale è in corso di definizione la gara per la nuova concessione autostradale della A22 e che non era affatto scontata".

