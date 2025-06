Da 20 giorni senz'acqua nessuno ci risponde | a Lago Patria emergenza idrica residenti esasperati

Da ormai 20 giorni, i residenti di Lago Patria affrontano un'emergenza idrica senza risposte concrete. La mancanza di acqua sta diventando insostenibile, alimentando rabbia e frustrazione tra chi vive in questa frazione di Giugliano. Un problema che richiede interventi immediati per garantire un diritto fondamentale: l'accesso all'acqua. Continua a leggere per scoprire la situazione e le possibili soluzioni.

In via Torre Magna a Lago Patria, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli, alcuni residenti lamentano la mancanza totale o parziale di acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Intere zone della fascia costiera di Giugliano di nuovo senz'acqua. Questa volta tocca ai residenti di via Vicinale Torremagna, a lago Patria, lamentarsi della carenza idrica. I disagi vanno avanti da almeno 15 giorni. Vai su Facebook

