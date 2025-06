Cybersicurezza firmato protocollo d’intesa tra Guardia di Finanza e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

In un mondo sempre più connesso, la sicurezza cibernetica diventa una priorità fondamentale per il nostro Paese. La recente firma di un protocollo d’intesa tra Guardia di Finanza e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale rappresenta un passo decisivo per rafforzare la collaborazione e proteggere infrastrutture critiche e dati sensibili. L’accordo mira a promuovere e potenziare l’interscambio informativo e le strategie condivise, garantendo un’Italia più sicura e resiliente nel cyberspazio.

È stato siglato un protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per rafforzare la cooperazione nella tutela della sicurezza cibernetica del Paese. L'accordo è stato firmato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro, e dal Direttore Generale dell'ACN, Prefetto Bruno Frattasi. L'intesa punta a promuovere e potenziare l'interscambio informativo e operativo tra le due istituzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, in un contesto sempre più esposto a minacce digitali. Con questo accordo, Guardia di Finanza e ACN consolidano una sinergia strategica finalizzata al contrasto delle minacce cibernetiche, contribuendo così alla sicurezza nazionale e alla resilienza delle infrastrutture digitali del Paese.

