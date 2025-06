Curarsi in Sicilia presentata la campagna informativa contro il fenomeno della migrazione sanitaria

In Sicilia, la nuova campagna “Curarsi in Sicilia” si propone di informare e sensibilizzare cittadini e professionisti sulla qualità dei servizi sanitari locali. L’obiettivo è promuovere un utilizzo consapevole delle strutture regionali, riducendo la migrazione sanitaria e valorizzando le eccellenze dell’isola. Conoscere i punti di eccellenza sul territorio significa investire nella salute di tutti e rafforzare il sistema sanitario locale, perché la migliore cura inizia con l’informazione.

L'obiettivo è chiaro: far conoscere meglio alla popolazione siciliana, ma anche ai professionisti della medicina del territorio, i migliori centri di erogazione di servizi sanitaria presenti in Sicilia, sia per la diagnostica che per la cura delle patologie più diffuse, ma anche delle malattie.

Missili sì. Tac no. Il governo Meloni trova miliardi per la guerra, ma non per gli ospedali siciliani. Così, mentre aumentano le spese militari, in Sicilia le liste d’attesa si allungano, i pronto soccorso chiudono e la gente rinuncia a curarsi. Noi diciamo: più sanità, m Vai su Facebook

