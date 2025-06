Cup stop ai numeri verdi

Dal 1° luglio, i numeri verdi del Cup della Asl Toscana Sud Est dicono addio, sostituiti da nuove modalità di prenotazione. Questa trasformazione riflette l'evoluzione digitale e culturale, con cittadini sempre più abili nell’utilizzo di strumenti online. È un passo avanti verso servizi più efficienti e accessibili, che semplificano la vita e migliorano il rapporto tra utenti e sistema sanitario. Prepariamoci a scoprire le nuove opportunità per prenotare facilmente le nostre visite.

Dal 1° luglio stop all'uso dei numeri verdi impiegati dagli utenti per prenotare prestazioni e visite al Cup, Centro unico di prenotazione, della Asl Toscana Sud Est. A mandare in pensione i vecchi numeri verdi è l'evoluzione culturale che ha portato la maggior parte di cittadini a possedere un.

