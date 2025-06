Cuori 3 l’anteprima dei nuovi episodi con Matteo Martari e Giulio Scarpati

Preparatevi a scoprire in anteprima assoluta i nuovi episodi di Cuori, la serie che ha conquistato il pubblico. Matteo Martari e Giulio Scarpati svelano le sorprese della terza stagione all'Italian Global Series Festival, condividendo il segreto del suo successo: l'ibridazione dei generi. Un mix vincente che promette emozioni e colpi di scena. Restate con noi e lasciatevi coinvolgere dall’universo di Cuori, dove ogni episodio riserva nuove emozioni e...

Il protagonista Matteo Martari e la new entry Giulio Scarpati hanno anticipato la terza stagione della fiction Rai all'Italian Global Series Festival. Tra conferme e novità . Il segreto del successo di Cuori? "L'ibridazione dei generi". Lo si dice subito, in apertura dell'incontro all'Italian Global Series Festival di Rimini e Riccione, dove Matteo Martari e Giulio Scarpati hanno anticipato quello che vedremo insieme a Ivan Carlei, Vicedirettore Rai Fiction. Proprio Carlei ha tenuto a sottolineare come la serie metta insieme tre generi, incrociandoli: "ancora esistono alcuni generi puri, ma alcune cose sono cambiate rispetto al passato, come per il family puro che non esiste più. 🔗 Leggi su Movieplayer.it