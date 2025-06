Cuore fa rima con… cervello | così si tengono in forma l’un l’altro

Cuore e cervello, un binomio inscindibile che si nutre di buona salute e stile di vita attivo. Un recente studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association rivela come un battito regolare e un cuore sano siano fondamentali non solo per la sopravvivenza, ma anche per mantenere il cervello in forma. Scopriamo insieme come prendersi cura di entrambi per vivere meglio e più a lungo.

Non è “solo” fondamentale per la nostra sopravvivenza, e quindi indice di buona salute cardio-vascolare: il battito cardiaco, un cuore che batte regolarmente aiuta il cervello a mantenersi in forma. È il risultato di uno studio appena pubblicato sul Journal of the American Heart Association e curato dagli scienziati dei reparti di Terapia intensiva e Medicina del dolore del General Hospital del Massachusetts e dal Brigham and Women’s Hospital di Boston, coordinati dal professor Peng Li. Secondo i ricercatori, la connessione tra i due organi non risiede solo nella relazione indiretta del flusso sanguigno, ma in un rapporto bi-direzionale, dove il cuore invia segnali neurali che influenzano l’attività cerebrale in tempo reale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cuore fa rima con… cervello: così si tengono in forma l’un l’altro

In questa notizia si parla di: cuore - cervello - forma - rima

'Ascolta il tuo cuore per salvare il tuo cervello', oltre 200 cittadini agli screening gratuiti - In occasione della manifestazione "Ascolta il tuo cuore per salvare il tuo cervello", oltre 200 cittadini hanno partecipato agli screening gratuiti presso piazza Savonarola.

Poche ore fa l’esercito israeliano ha fatto irruzione su Freedom Flotilla e ha arrestato l’equipaggio. Per chi non lo sapesse, Freedom Flotilla è una nave umanitaria che trasporta beni di prima necessità come pannolini e cibo. La nave era diretta a Gaza, per pro Vai su Facebook

Cuore fa rima con… cervello: così si tengono in forma l’un l’altro; «Tra cuore e amore decide il cervello dove va la passione».

Cuore fa rima con… cervello: così si tengono in forma l’un l’altro - Un nuovo studio del Massachusetts General Hospital rivela che il battito cardiaco influisce direttamente sull’attività cerebrale, aprendo nuove prospettive per la salute mentale ... panorama.it scrive

Cuore e cervello: una connessione più profonda di quanto immaginiamo - Abbiamo sempre pensato che cuore e cervello fossero mondi separati: il primo sede delle emozioni, il secondo della razionalità. Segnala repubblica.it