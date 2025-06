Cuesta | Voglio che il mio Parma abbia un’identità chiara; il mio un progetto per il club non solo sulla squadra

Carlos Cuesta, nuovo allenatore del Parma, ha sottolineato con entusiasmo l’importanza di definire un’identità forte e riconoscibile per il club, non solo per la squadra. Durante la conferenza stampa di presentazione, ha condiviso la sua visione strategica, evidenziando come un progetto ben strutturato possa rafforzare il legame tra tifosi, società e calcio giocato. La sua determinazione è chiara: costruire un Parma che si distingua, passo dopo passo, nel campionato più competitivo d’Italia.

Le parole di Carlos Cuesta, tecnico del Parma, nella conferenza stampa di presentazione dopo il suo arrivo sulla panchina dei ducali Carlos Cuesta ha illustrato le sue idee in conferenza stampa, tracciando filosofia e obiettivi del suo Parma, a partire dall’identità di gioco. NOI AVREMO UNA IDENTITÀ CHIARA – «La Serie A è un campionato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cuesta: «Voglio che il mio Parma abbia un’identità chiara; il mio un progetto per il club, non solo sulla squadra»

In questa notizia si parla di: cuesta - parma - identità - voglio

Parma, scelto il nuovo allenatore: è Carlos Cuesta, ex assistente di Arteta - Parma sorprende tutti e annuncia Carlos Cuesta come nuovo allenatore, ex assistente di Arteta, portando un tocco di freschezza e innovazione.

Translate post#Parma | Le prime parole di Carlos #Cuesta da nuovo allenatore Vai su X

Il nuovo allenatore del Parma è Carlos Cuesta, tecnico spagnolo che compirà 30 anni tondi tra più di un mese. L'ormai ex membro dello staff di Arteta all'Arsenal ha lasciato i Gunners per cambiare ruolo e diventare "capo allenatore". Il Parma, società che in qu Vai su Facebook

Valori, mentalità e lavoro, il mantra di Cuesta a Parma: “Creare un’identità precisa per crescere”; Cuesta: «Nessun modello, imparo da tutti. Il Parma ha potenziale»; Parma, ecco Cuesta, il baby tecnico semisconosciuto che vuol stupire la A: L'età è solo un numero.