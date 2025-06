Cuesta | Un onore essere al Parma L' età? Per me è solo un numero

Come allenatore del Parma, sono orgoglioso di accogliere Carlos Cuesta nel nostro progetto. La sua esperienza all’Arsenal e la sua determinazione sono un valore aggiunto per la squadra. Per lui, l’età è solo un numero, ma il talento e la passione fanno la differenza. Siamo entusiasti di vedere come contribuirà a scrivere nuovi capitoli di successi con la maglia ducale.

Prime parole da allenatore del Parma per il giovanissimo Carlos Cuesta, arrivato dopo una lunga esperienza all'Arsenal al fianco di Arteta. "Un onore essere al Parma, per me l'età è solo un numero", ha detto lo spagnolo in conferenza stampa.

Parma, scelto il nuovo allenatore: è Carlos Cuesta, ex assistente di Arteta - Parma sorprende tutti e annuncia Carlos Cuesta come nuovo allenatore, ex assistente di Arteta, portando un tocco di freschezza e innovazione.

A 29 anni Carlos Cuesta è diventato l'allenatore del Parma e senza essere stato un calciatore prima. Come ci è riuscito, qual è il suo percorso e quali le idee che lo hanno portato così in alto, così giovane. Vai su Facebook

