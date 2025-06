Cronometro tricolore Ganna non sbaglia | è il suo sesto titolo

A San Vito al Tagliamento il piemontese di Ineos si conferma a quasi 55 di media: ora punterà al bis domenica nella prova in linea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cronometro tricolore, Ganna non sbaglia: è il suo sesto titolo

In questa notizia si parla di: cronometro - tricolore - ganna - sbaglia

Cronometro tricolore, Ganna non sbaglia: è il suo sesto titolo; Diretta Finale Coppa di Francia Psg-Reims: formazioni, dove vederla in tv e live streaming; Filippo Ganna in forma Sanremo: sua la crono di apertura della Tirreno-Adriatico a 56 di media.

TRICOLORI CRONO. TOP GANNA FA 6, BARONCINI E CATTANEO SUL PODIO - Sulle strade della provincia di Pordenone, lungo un percorso pianeggiante, il gigante piemiontese della ... Come scrive tuttobiciweb.it

Argento tricolore per Filippo Baroncini nella cronometro - I campionati italiani di Filippo Baroncini iniziano con una medaglia d’argento. Segnala corriereromagna.it