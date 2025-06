Cronaca di una morte annunciata: Jannik Sinner, il talento italiano del tennis, si trova in un momento delicato a Wimbledon, con due sconfitte nelle ultime dieci giornate. Nonostante il suo status di numero uno al mondo da oltre un anno, le sfide si fanno sempre più dure e il peso delle aspettative si fa sentire. Qual è la strada per risalire? Scopriamolo insieme.

Cronaca di una morte annunciata: Sinner KO a Wimbledon Ecco che cosa sta succedendo"> Il numero uno al mondo non sta attraversando un momento semplice della sua giovane carriera, c'è preoccupazione. Due sconfitte in dieci giorni possono sembrare poco per chiunque, ma non se ti chiami Jannik Sinner. Numero uno del mondo da oltre 54 settimane, l'azzurro porta sulle spalle un carico di aspettative altissimo, dentro e fuori dal campo. La finale persa al Roland Garros contro Alcaraz, seguita dall'eliminazione agli ottavi ad Halle per mano di Bublik, ha interrotto una lunga serie di successi e acceso i riflettori sul suo attuale momento di forma.