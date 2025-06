Crollo via Foria sfollate 20 famiglie Ipotesi fuga di gas tra le cause |VIDEO

Una tragedia scuote il cuore di Napoli: venti famiglie sfollate dopo un’esplosione devastante in via Peppino De Filippo, che ha causato crolli e danni ingenti. L’incidente, forse derivato da una fuga di gas, mette in luce l’urgenza di interventi e prevenzioni. Solo con l’opera dei vigili del fuoco si potrà tentare di recuperare ciò che resta e ripristinare la normalità. La speranza ora è che si trovi presto una soluzione per questi cittadini colpiti.

Sono venti le famiglie sfollate dopo l'esplosione e crollo in via Peppino De Filippo, traversa di via Foria. Al momento, non è possibile stabilire se e quando queste persone potranno rientrare nelle loro case. Solo con l'aiuto dei vigili del fuoco potranno recuperare alcuni effetti personali. Nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Crollo via Foria, sfollate 20 famiglie. Ipotesi fuga di gas tra le cause |VIDEO.

