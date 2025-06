Criticato per il mio fisico nel film di Angelo Duro È denuncia sociale | Massimo Cagnina de Il Paradiso delle Signore si sfoga e fa infuriare Stefania Orlando

Massimo Cagnina, volto noto de “Il Paradiso delle Signore,” si apre senza filtri sulla sua lotta contro le critiche al suo aspetto fisico. Ricordando un passato difficile durante l’adolescenza, l’attore rivela come il suo corpo abbia influenzato la sua crescita personale e professionale. In un’intervista emozionante a “La Volta Buona,” Cagnina si sfoga, accendendo i riflettori sulla questione dell’autenticità e dell’accettazione di sé, temi più attuali che mai.

“Non sono mai stato magro. Mi ha fatto soffrire, soprattutto durante l’adolescenza”, ha raccontato l’attore Massimo Cagnina nella puntata di mercoledì 25 giugno de “ La Volta Buona ”. Il volto di Ciro Puglisi ne “ Il Paradiso delle Signore ” ha parlato del suo percorso artistico nello studio del programma condotto da Caterina Balivo ( L’incidente sfiorato dalla conduttrice ) su Rai 1. Proprio la fisicità dell’attore è al centro del discorso. Cagnina aggiunge: “Ho perso una decina di chili. Ho un rapporto sereno con la mia fisicità, l’ho fatto per salute”. Ma ammette che proprio i chili di troppo lo caratterizzano, anche sul luogo di lavoro: “I registi non cercavano un attore sovrappeso, ma la mia fisicità mi caratterizza “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Criticato per il mio fisico nel film di Angelo Duro. È denuncia sociale”: Massimo Cagnina de “Il Paradiso delle Signore” si sfoga e fa infuriare Stefania Orlando

