Cristina Plevani in finale all’Isola dei Famosi il tifo dei fan sui social | Te la meriti sei la più vera

Cristina Plevani conquista il cuore dei fan e il pass per la finale di Isola dei Famosi 2025, dimostrando tutto il suo valore e determinazione. L’istruttrice di nuoto e fitness di Iseo ha superato il televoto, eliminando ogni dubbio sulla sua popolarità . Ora, con il sostegno incondizionato dei suoi sostenitori sui social, si prepara a scrivere un’altra pagina memorabile della sua avventura. Te la meriti, Cristina: il pubblico è con te fino in fondo!

Milano, 26 giugno 2025 – Cristina Plevani va in finale all’Isola dei Famosi 2025. L’istruttrice di nuoto e fitness di Iseo, nel Bresciano, ha superato il televoto (dove era finita con Patrizia Rossetti e Jey Lillo ) nella puntata di mercoledì 25 giugno e non ha ricevuto una nuova nomination dai suoi compagni di avventura in Honduras. Per questo, è entrata ufficialmente a fare parte del gruppo dei finalisti di questa edizione del reality show, condotto da Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura. Insieme a lei, si giocheranno la vittoria nella finale di mercoledì 2 luglio, Mario Adinolfi, Omar Fantini e Loredana Cannata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cristina Plevani in finale all’Isola dei Famosi, il tifo dei fan sui social: “Te la meriti, sei la piĂą vera”

