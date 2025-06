Cristiano Ronaldo ufficiale il rinnovo con l’Al-Nassr fino al 2027

Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al-Nassr fino al 2027, segnando l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo della sua straordinaria carriera. La firma ufficiale, annunciata sui canali social del club e del campione portoghese, testimonia il suo impegno e la passione senza confini. Con questa decisione, CR7 conferma il suo desiderio di lasciare un’impronta indelebile nel calcio saudita e globale. A new chapter...

Cristiano Ronaldo proseguirà la carriera con l’ Al-Nassr: il campione portoghese ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club saudita fino al 2027. L’ufficialità della firma è arrivata tramite i canali social dell’Al-Nassr, con cui CR7 gioca da due stagioni e mezzo, e dello stesso calciatore: «Inizia un nuovo capitolo. Stessa passione, stesso sogno. Scriviamo la storia insieme», ha postato il cinque volte Pallone d’Oro. A new chapter begins. Same passion, same dream. Let’s make history together. pic.twitter.comJRwwjEcSZR — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 26, 2025 Cristiano Ronaldo, che in un primo momento aveva fatto intendere che la sua esperienza in Arabia Saudita fosse giunta al termine, parlando di «capitolo finito», ha deciso invece di prolungare con l’Al-Nassr convinto – si vocifera – da un ingaggio annuale da 200 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it