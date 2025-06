Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al Nassr | la cifra da capogiro che percepirà fino al 2027

Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al Nassr, firmando un contratto da capogiro fino al 2027. Dopo il suo arrivo in Arabia Saudita nel gennaio 2023, CR7 continua a stupire, nonostante ancora non abbia conquistato trofei con la nuova maglia. Questa mossa sigla un nuovo capitolo nella carriera del fuoriclasse, confermando il suo status di icona globale e di protagonista indiscusso nel mondo del calcio. La sfida ora è tutta da vivere.

CR7 è arrivato in Arabia Saudita nel gennaio 2023 e con la maglia dell'Al Nassr non ha ancora conquistato alcun trofeo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al Nassr: la cifra da capogiro che percepirà fino al 2027

In questa notizia si parla di: cristiano - nassr - ronaldo - rinnova

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo fallisce la qualificazione in Champions: Pioli contestato dai tifosi - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'allenatore Pioli non sono riusciti a qualificarsi per la prossima Champions asiatica, suscitando indignazione tra i tifosi.

Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al Nassr, guadagnerà 200 milioni l’anno Vai su X

Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al Nassr “Inizia un nuovo capitolo. Stessa passione, stesso sogno. Facciamo la storia insieme”. Vai su Facebook

Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr, è ufficiale: i dettagli del nuovo contratto; Cristiano Ronaldo rinnova per due anni con l’Al-Nassr; Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr fino al 2027.

Ufficiale, Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al Nassr fino al 2027: “Scriviamo la storia insieme” - Fine del tormentone: alla vigilia della nuova finestra di mercato e della fine del contratto in vigore, Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr hanno annunciato ... Come scrive fanpage.it

Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al Nassr, guadagnerà 200 milioni l’anno - Cristiano Ronaldo giocherà ancora con l'Al Nassr dopo che nelle ultime settimane erano circolate voci di un divorzio: il club saudita ha ufficializzato il rinnovo fino al 2027 ... Riporta msn.com