Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al-Nassr, sigillando un accordo storico e faraonico fino al 2027. Con un ingaggio di 260 milioni di euro all’anno, il portoghese si conferma il protagonista più pagato del calcio mondiale. Un contratto da sogno che ridefinisce i limiti delle star sportive e lascia il mondo intero a bocca aperta. La sua scelta segna un nuovo capitolo nella leggenda di CR7, dimostrando ancora una volta il suo status di icona globale.

Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al-Nassr: per il portoghese un contratto fino al 2027 con una cifra record di 260 milioni l’anno Cristiano Ronaldo ha rinnovato con l’Al-Nassr fino al 2027, firmando quello che Marca definisce il contratto più ricco nella storia del calcio. Un’intesa faraonica: 200 milioni di euro a stagione, cui si aggiungono altri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al-Nassr, contratto record, il più pagato di sempre nel calcio

“Non ho nulla per invidiare Messi o Cristiano Ronaldo” - In un'intervista telefonica esclusiva, Mario Balotelli esprime la sua visione sul calcio moderno e la sua carriera, sottolineando di non avere nulla da invidiare a leggende come Messi e Cristiano Ronaldo.

