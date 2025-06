Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al-Nassr | contratto fino al 2027 nel mirino i 1000 gol

Cristiano Ronaldo continua a sorprendere il mondo del calcio con una mossa audace e determinata: il rinnovo con l'Al-Nassr fino al 2027, confermando la sua volontà di lasciare un'impronta indelebile nello sport. Con obiettivi ambiziosi come giocare i Mondiali del 2026 e superare quota 1000 gol, CR7 dimostra che la sua passione e il suo spirito competitivo sono più vivi che mai. La sua leggenda si scrive giorno dopo giorno, e il meglio deve ancora venire.

Cristiano Ronaldo non si ferma. Anzi, rilancia. Il campione portoghese ha firmato il rinnovo di contratto con l’ Al-Nassr, prolungando la propria avventura in Arabia Saudita fino al 30 giugno 2027. Un segnale chiaro: CR7 intende continuare a scrivere la sua leggenda anche oltre i 40 anni, con obiettivi ancora ambiziosi. Tra questi, due in particolare lo motivano più di ogni altro: giocare i Mondiali del 2026 e raggiungere i 1000 gol in carriera. Ronaldo-Al-Nassr, avanti insieme: contratto prolungato di due anni. Arrivato a Riyadh nel gennaio del 2023, Cristiano Ronaldo ha conquistato l’Al-Nassr e l’Arabia con numeri impressionanti: 93 reti in 105 presenze ufficiali. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al-Nassr: contratto fino al 2027, nel mirino i 1000 gol

