Cristiano Ronaldo infinito | a 40 anni rinnova con l’Al Nassr

Cristiano Ronaldo, il leggendario campione portoghese, rinnova il suo impegno con l’Al Nassr a 40 anni, confermando la sua passione e il suo entusiasmo per il calcio. Un nuovo capitolo si apre in Arabia Saudita, dove il “CR7” continuerà a stupire e ispirare milioni di tifosi. Segui le nostre dirette e gli approfondimenti su Sportface Tv. Per rimanere aggiornato sulle sue imprese e sul futuro del calcio internazionale, non perderti nulla.

L’ex campione di Real Madrid e Juventus, Cristiano Ronaldo, ha ufficialmente il suo contratto con l’Al Nassr per restare, a 40 anni, ancora in Arabia Saudita. Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà ancora su un campo di calcio. E, in particolare, su quelli dell’Arabia Saudita, dove il campione portoghese giocherà ancora con la maglia dell’Al Nassr, club della Saudi Pro League. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo - nassr - anni

“Non ho nulla per invidiare Messi o Cristiano Ronaldo” - In un'intervista telefonica esclusiva, Mario Balotelli esprime la sua visione sul calcio moderno e la sua carriera, sottolineando di non avere nulla da invidiare a leggende come Messi e Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo non ha intenzione di ritirarsi e a 40 anni rinnova il suo contratto con gli arabi dell'Al Nassr sino al 2026: l'ex attaccante della Juventus guadagnerà oltre 200 milioni di euro. LEGGI L'ARTICOLO Vai su Facebook

Translate postCristiano Ronaldo rinnova con l'Al-Nassr: firmerà fino al 2027 e giocherà fino a 42 anni Vai su X

Cristiano Ronaldo rinnova per due anni con l’Al-Nassr; Cristiano Ronaldo fa ancora sognare l’Al-Nassr: rinnovo record fino al 2027; Cristiano Ronaldo firma il prolungamento del contratto con Al Nassr fino al 2027, avrà 42 anni per allora.

Cristiano Ronaldo rinnova con Al Nassr fino 2027 - Cristiano Ronaldo ha annunciato dal suo profilo Instagram la firma del rinnovo fino al 2027 con il club di Riad. Da ansa.it

Cristiano Ronaldo firma il prolungamento del contratto con Al Nassr fino al 2027, avrà 42 anni per allora - Un mese fa, Cristiano Ronaldo ha postato che "il capitolo è finito", indicando apparentemente che il suo tempo ad Al- msn.com scrive