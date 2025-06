Cristiano Ronaldo firma un nuovo contratto presso al-NASSR

L’entusiasmo dei tifosi di Al-Nassr è alle stelle: Cristiano Ronaldo ha firmato un nuovo contratto fino al 2025, consolidando il suo ruolo di protagonista nel club di Riyadh. Dopo settimane di voci e speculazioni, la conferma ufficiale arriva direttamente dalla società, rafforzando il legame tra la leggenda portoghese e il club saudita. Quali saranno le sfide e le opportunità di questa nuova avventura? Scopriamolo insieme.

Al-Nassr e Cristiano Ronaldo hanno confermato che la superstar del Portogallo ha firmato un'estensione del contratto di due anni. Ci si aspettava ampiamente che il 40enne avrebbe prolungato il suo soggiorno al Riyadh Club con un aumento delle speculazioni negli ultimi giorni. Un post di al-Nassr su X sembrava confermare le notizie questo pranzo, mostrando Ronaldo che camminava giù da una spiaggia con lui che diceva: "Al-Nassr per sempre". La storia continua.. pic.twitter.comxv8wooreeb – Alnassr FC (@alnassrfcen) 26 giugno 2025 Il tweet è stato accompagnato dalla formulazione: "La storia continua con il leader storico di Al-Nassr .

