Crisi in Iran Cosulich | Una lezione di realpolitik per la Blue economy

La crisi in Iran, analizzata attraverso il prisma della realpolitik di Cosulich, ci offre una lezione cruciale sulla fragile stabilità della blue economy. In un mondo dove il diritto internazionale si sgretola e la paura sovrasta la democrazia, è essenziale comprendere come le tensioni geopolitiche influenzino le risorse marittime e gli equilibri globali. Solo così possiamo immaginare strategie resilienti e sostenibili per il futuro.

“Abbiamo imparato che il diritto internazionale non esiste più: se uno vuole qualcosa se la prende, come le minacce di Trump sulla Groenlandia. C'è un deterioramento della democrazia nella paura. Non voglio entrare nel merito della ragione o del torto, ma Israele voleva attaccare e ha attaccato”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Crisi in Iran, Cosulich: “Una lezione di realpolitik per la Blue economy”

In questa notizia si parla di: crisi - iran - cosulich - lezione

Iran: Tajani a riunione Unità di crisi Farnesina per italiani nella regione - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si riunisce con l’Unità di Crisi della Farnesina per affrontare le sfide e le emergenze dei cittadini italiani nel Golfo, area attualmente sotto stretta attenzione.

Crisi in Iran, Cosulich: “Una lezione di realpolitik per la Blue economy”; Principio di cedimento in un muraglione di largo Giardino, senso unico alternato in via Montaldo; Incidente tra un’auto e un’ambulanza in via Tolemaide: grave una donna centrata sul marciapiedi.

Crisi in Iran, Cosulich: “Una lezione di realpolitik per la Blue economy” - “Abbiamo imparato che il diritto internazionale non esiste più: se uno vuole qualcosa se la prende, come le minacce di Trump sulla Groenlandia. Come scrive ilsecoloxix.it

Iran come l'Iraq? Alleanze in crisi e guerra per procura su più fronti: cosa cambia dopo l'attacco degli Stati Uniti - L’alba del 21 giugno 2025 ha segnato un nuovo capitolo nella storia già turbolenta del Medio Oriente: gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco aereo contro tre siti nucleari in ... Scrive ilmessaggero.it