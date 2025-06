Crisi Europam Murelli chiede al ministro Urso di vigilare

In un panorama economico complicato, la crisi di Europam mette in evidenza l'importanza di un monitoraggio attento e tempestivo. Murelli non esita a chiedere al ministro Urso di vigilare con attenzione, sottolineando la necessità di azioni rapide per tutelare i gestori e garantire la continuità di un servizio essenziale. La collaborazione tra settore e istituzioni diventa fondamentale per superare questa sfida e ripristinare stabilità e fiducia nel mercato.

«È necessario non solo prendere atto, ma vigilare con attenzione, così come conferma la disponibilità a fare il ministro Adolfo Urso, in merito alla vicenda Europam, azienda che sta attraversando una crisi nella distribuzione di carburante ai propri impianti, con ripercussioni pesanti per gestori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

