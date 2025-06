Crisi delle edicole | addio allo storico esercizio di Mercatello

La crisi delle edicole colpisce ancora, segnando la fine di un’epoca a Mercatello. Dopo anni di servizio e tradizione, lo storico punto vendita in piazza Monsignor Grasso chiude definitivamente le sue porte domenica 29 giugno. Prima di lasciare il passo al tempo, l’edicola saluterà clienti e amici con un brindisi alle 12, un momento di nostalgia e ricordo che racchiude tutta la storia di un esercizio amato dalla comunità.

In questa notizia si parla di: storico - esercizio - mercatello - crisi

