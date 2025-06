Crema perseguita l’ex moglie e la pedina in auto | arrestato 41enne

A Crema, un uomo di 41 anni ha continuato a perseguitare l'ex moglie, nonostante lei e i figli fossero in una comunità protetta. Lunedì scorso, i Carabinieri lo hanno arrestato in flagranza, dimostrando ancora una volta l'importanza della tutela contro la violenza domestica. La lotta contro gli atti persecutori rimane una priorità, per garantire sicurezza e serenità alle vittime.

Crema - Ha trovato la moglie e i figli ospitati in una comunità protetta ed ha ricominciato a perseguitare la donna. Lunedì scorso i Carabinieri del Radiomobile di Crema hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 41 anni, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della ex moglie. L’uomo e la donna erano sposati e vivevano fuori provincia con i loro figli, ma il loro rapporto nel tempo era cambiato. Lei aveva denunciato, presso il luogo di residenza, i maltrattamenti subiti nel corso degli anni. Per tale motivo, la vittima e i figli erano stati collocati in una comunità protetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crema, perseguita l’ex moglie e la pedina in auto: arrestato 41enne

