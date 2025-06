Nel mondo complesso della geopolitica, alcuni leader sanno quando e come fare la differenza. Come Netanyahu, che ha messo fine a un conflitto cruciale su ordine di Trump, dimostrando l’arte di gestire il potere con saggezza. La storia ci insegna che anche i personaggi più controversi possono avere i loro momenti di successo. È giunto il momento di riconoscere il ruolo di Netanyahu in questa delicata operazione di pace, ecco perché meritano attenzione e rispetto.

