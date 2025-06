Credimi è amore Un cavaliere in sella alla Yamaha e la sua dama dal cuore d’oro

passioni autentiche, superando ogni barriera sociale o aspettativa. In un mondo dove i sogni e le sfide si intrecciano, questa storia ci invita a credere che il cuore, anche quando sembra lontano, trova sempre la strada per innamorarsi. E così, tra motocicliste e cavalieri moderni, nasce un amore che non conosce limiti, pronto a cambiare per sempre le loro vite.

Pensavi fosse la solita storia tra la brava ragazza e il teppista dal cuore tenero? Sbagliato. “Credimi, è amore” parte dal classicissimo cliché shoujo solo per prendere un’altra strada, più matura sotto certi aspetti, regalandoci una storia sorprendente, intensa e delicata. Con due protagonisti apparentemente agli antipodi, il manga di Fujimomo edito J-POP Manga dimostra che l’amore, quello vero, è frutto del giusto mix di piccoli gesti e fiducia incontrastata. Forse è perché non avevo la borsa.ma mi sono sentita leggerissima.. Credimi, è amore – J-POP Manga Tutto parte da una prova concreta di omertà contagiosa. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Credimi, è amore. Un cavaliere in sella alla Yamaha e la sua dama dal cuore d’oro.

