Credimi è amore Un cavaliere in sella alla Yamaha e la sua dama dal cuore d’oro

Emozioni genuine, complicità inattesa e un pizzico di audacia. In un mondo dove le apparenze ingannano, "Credimi, è amore" ci insegna che il cuore non conosce confini né stereotipi. La storia di un cavaliere sulla Yamaha e della sua dama d’oro ci invita a riscoprire che, spesso, l’amore più forte nasce dalle differenze e dai dettagli più semplici. Pronti a scoprire il vero significato del sentimento?

Pensavi fosse la solita storia tra la brava ragazza e il teppista dal cuore tenero? Sbagliato. “Credimi, è amore” parte dal classicissimo cliché shoujo solo per prendere un’altra strada, più matura sotto certi aspetti, regalandoci una storia sorprendente, intensa e delicata. Con due protagonisti apparentemente agli antipodi, il manga di Fujimomo edito J-POP Manga dimostra che l’amore, quello vero, è frutto del giusto mix di piccoli gesti e fiducia incontrastata. Forse è perché non avevo la borsa.ma mi sono sentita leggerissima.. Credimi, è amore – J-POP Manga Tutto parte da una prova concreta di omertà contagiosa. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Credimi, è amore. Un cavaliere in sella alla Yamaha e la sua dama dal cuore d’oro.

