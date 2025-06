Covid i lavori in Commissione | nuove ombre sulle mascherine cinesi inidonee e i miliardi di euro spesi

Durante la pandemia di Covid, il mondo si è affidato massicciamente alle mascherine cinesi, ma ora emergono ombre sulla loro efficienza e sicurezza. Con oltre quattro miliardi di dispositivi distribuiti nel 2021, i numeri sono impressionanti, ma a quale costo? La gestione logistica di SDA, coinvolta in questa operazione, solleva interrogativi sui miliardi spesi e sulla qualità delle mascherine adottate. È giunto il momento di fare chiarezza sui risultati di questa strategia sanitaria.

Covid made in China. Quattro miliardi di mascherine distribuite solo nel 2021, un lavoro quadriennale per un totale di 500 mila metri cubi di merce smistata. Sono questi i numeri della Sda, società di servizi di logistica che durante gli anni del Covid si è occupata della distribuzione dei Dpi e dei vaccini per conto della struttura commissariale guidata inizialmente da Domenico Arcuri. Il 25 giugno l'ex ad della società, Gabriele Di Marzio (oggi alla guida di Poste Logistics Spa), nel corso di un esame testimoniale davanti alla commissione Covid, ha offerto nuovi spunti a chi studia il filone dell'arrivo in Italia di mascherine non idonee.