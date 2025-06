Così ho incastrato il truffatore È odioso chi lucra sulle fragilità

In un mondo dove i truffatori sfruttano vulnerabilità e sentimenti per arricchirsi, il coraggio di Paolo B. ha fatto la differenza. Con pazienza e determinazione, ha trasformato una telefonata sospetta in un'azione concreta contro l'odioso lucro illecito. La sua storia dimostra che anche una singola persona può fare la differenza, proteggendo sé stessa e la comunità. Un esempio di come la vigilanza possa fermare le truffe prima che facciano danni.

"Ho capito subito di essere al telefono con dei truffatori. E dato che queste persone sfruttano fragilità e sentimenti per arricchirsi, ho deciso di provare a ‘incastrarle’". Paolo B. la scorsa settimana è riuscito a tenere al telefono per quasi due ore un truffatore, con lo scopo di farlo arrestare. E, con l’aiuto della moglie Deborah e dei carabinieri del Radiomobile, c’è riuscito. Il tentato raggiro era stato messo a segno in zona Saragozza, ma quando l’esattore, un ragazzino di appena 16 anni, si era presentato alla porta a riscuotere il frutto della truffa, si è trovato di fronte i militari dell’Arma, che l’hanno arrestato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Così ho incastrato il truffatore. È odioso chi lucra sulle fragilità"

