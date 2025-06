Cosenza finge di volere una benedizione e rapina il parroco | arrestato per sequestro di persona

Una tranquilla giornata a Cosenza si trasforma in un incubo quando un uomo, ingannando un parroco, lo conduce nella sua abitazione, per poi rapinarlo e sequestrarlo. Un episodio che scuote la comunità e mette in luce quanto possa essere insospettabile il volto della criminalità. La polizia, intervenuta prontamente, ha arrestato l'aggressore, portando alla luce un dramma di bugie e violenza.

In questa notizia si parla di: cosenza - rapina - parroco - arrestato

