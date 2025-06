Cosenza aggressione shock a un prete | rapito con la scusa della benedizione poi abbandonato in campagna

Una violenta aggressione scuote la tranquillità di Cosenza: un prete, attirato con la scusa di una benedizione, è stato brutalmente rapinato e lasciato in un campo, minacciato di morte se avesse denunciato. Un episodio che solleva inquietanti domande sulla fragilità della sicurezza e sui rischi nascosti dietro gesti di fede. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa brutale trappola e le misure prese dalle autorità.

Una trappola brutale con la scusa della fede. Un sacerdote è stato vittima di una violenta aggressione nei pressi di Cosenza, in Calabria, dopo essere stato attirato con il pretesto di una benedizione in casa. L'aggressore, un uomo ora arrestato, ha colpito il parroco con un pugno al volto, lo ha rapinato e poi abbandonato in aperta campagna, minacciandolo di morte qualora avesse sporto denuncia. I fatti: violenza, sequestro e minacce. Secondo le prime indagini, l'episodio si è verificato all'inizio di giugno. L'aggressore ha invitato il prete nella sua abitazione con la scusa di ricevere una benedizione.

