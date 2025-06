Cos’è la regola dei 25 minuti e perché può aiutare i figli ad aprirsi | Affrontiamo i problemi un po' per volta

La comunicazione tra genitori e figli può essere sfidante, ma la regola dei 25 minuti proposta dallo psicologo J. Timothy Davis offre una soluzione efficace. Questa strategia consiste in brevi, frequenti conversazioni che, nel tempo, rafforzano il dialogo e aiutano i bambini ad aprirsi serenamente. Scopri come piccoli passi possono fare la differenza nel costruire un rapporto di fiducia e comprensione. Continua a leggere.

Per aiutare i genitori a parlare con i figli creando un dialogo costante e sereno, lo psicologo J.Timothy Davis ha proposto una strategia – la cosiddetta "regola dei 25 minuti" – basata su brevi conversazioni ripetute nel tempo per favorire l’ascolto e far emergere ciò che davvero preoccupa i bambini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: regola - minuti - aiutare - figli

“Vi prego ho la maturità, ho girato per 20 minuti”: con queste parole, scritte sul biglietto del concerto di Gazzelle, un ragazzo di 18 anni che doveva andare a fare l’esame di maturità, e che probabilmente era anche in ritardo, sperava di non beccarsi una multa Vai su Facebook

10 regole per non far annegare tuo figlio: il decalogo che devi conoscere; La guida alle Prove INVALSI della Scuola primaria; Estate, come farla diventare a misura di bimbo: i consigli dei pediatri.

Aiutare i figli a fare i compiti: è giusto oppure no? - NostroFiglio.it - Il mio rifiuto nasce da fatto che lui è perfettamente in grado di farli da solo e comincia a fare i capricci ... Si legge su nostrofiglio.it

Come aiutare i propri figli nella gestione dei compiti a casa - Nella realtà, come si può sorvegliare i figli nello svolgimento dei propri doveri scolastici senza sostituirsi a loro? Lo riporta elle.com