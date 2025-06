Cos'è il nuovo buono fruttifero postale 100 e come funziona | quanto dura e come acquistarlo

Poste Italiane celebra il centenario dei Buoni Fruttiferi Postali con il nuovo Buono 100, un'opportunità unica per far crescere i tuoi risparmi in modo semplice e sicuro. Con un rendimento del 3% annuo lordo e una durata di quattro anni, questa novità si acquista esclusivamente in formato digitale, rivolgendosi a chi possiede libretti postali smart o ordinari con un minimo di 50 euro. Scopri come funziona e perché potrebbe essere la scelta giusta per te.

