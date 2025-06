Cosa vedere in tv nel weekend dopo tradimento

Il weekend si apre con novità televisive imperdibili: dopo la conclusione di "Tradimento", Canale 5 lancia una nuova programmazione estiva, tra pause e debutti di serie turche. La griglia pomeridiana si trasforma per adattarsi alla stagione, offrendo agli spettatori un mix di intrattenimento fresco e coinvolgente. Scopri cosa vedere in TV questa settimana e non perdere gli appuntamenti che renderanno il tuo weekend ancora più interessante. Ecco tutto quello che devi sapere!

nuova programmazione estiva di canale 5: pausa di tradimento e debutto di serie turche. La programmazione pomeridiana di Canale 5 subisce importanti modifiche in vista della pausa estiva. Con l' ultima puntata di Tradimento, trasmessa venerdì 27 giugno alle ore 14:20, la serie turca si prende una breve interruzione, tornando in onda solo a settembre con gli ultimi episodi della stagione conclusiva. Nel frattempo, Mediaset ha riorganizzato i palinsesti pomeridiani introducendo nuove produzioni turche e aggiornamenti sugli episodi già trasmessi. programmazione weekend: l'arrivo di the family al posto di tradimento.

