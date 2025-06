Cosa succede alla Sfattoria degli Ultimi dopo il sequestro I custodi | Ora un nuovo inizio

Dopo il sequestro, la Sfattoria degli Ultimi si trova davanti a una sfida cruciale: ricostruire un rifugio che ha rappresentato speranza e solidarietà per tanti. Con l’aiuto di volontari appassionati, tra cui lo street artist Moby Dick, questa comunità sta gettando le basi per un nuovo inizio, dimostrando che anche nelle difficoltà c’è spazio per rinascere e fare la differenza. Scopri come si sta scrivendo il prosieguo di questa storia di rinascita.

Il 19 giugno 2025 la Sfattoria degli Ultimi è stata posta sotto sequestro per le gravi condizioni in cui erano detenuti gli animali, circa 320 tra domestici e selvatici. La cura materiale di uno dei luoghi simbolo dell'animalismo romano è stato affidato a tre volontari che stanno cercando di ricostruire il rifugio. Abbiamo parlato con loro delle sfide che stanno affrontando, tra loro c'è anche lo street artist Moby Dick. 🔗 Leggi su Fanpage.it

